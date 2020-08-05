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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 00:12
100к розігрують. Цікаво, що банка майже щомісяця вбухує бюджети у розкрутку банкінгу, де чимало послуг, що є збитковими для банки надаються безкоштовно. Я досі не можу осягнути глибину цього маркетингового генію.
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