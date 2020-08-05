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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 00:12
100к розігрують. Цікаво, що банка майже щомісяця вбухує бюджети у розкрутку банкінгу, де чимало послуг, що є збитковими для банки надаються безкоштовно. Я досі не можу осягнути глибину цього маркетингового генію.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:49
omb написав:rollo
да, но чтобы оно пришло надо пользоваться приложенькой
Да пользуюсь постоянно этой приложенькой. Даже прилетали 50 и 100 за пользование.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 10:19
klug написав:
100к розігрують. Цікаво, що банка майже щомісяця вбухує бюджети у розкрутку банкінгу, де чимало послуг, що є збитковими для банки надаються безкоштовно. Я досі не можу осягнути глибину цього маркетингового генію.
Просто обналят бюджет
Это ж розыгрыш. Они даж не публикуют список розыграных
Хай лучше, как раньше было, гарантир. выигрыш предлагают за 30 операций.
Отада посмотрим почем фунт изюму и какой бюджет
... делайте хоть что-нибудь!
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