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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1056105710581059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 00:12

  MASolomko написав:Предлагают поучаствовать в розыгрыше https://main.ochevygoda.com.ua/uso_aug11/

100к розігрують. Цікаво, що банка майже щомісяця вбухує бюджети у розкрутку банкінгу, де чимало послуг, що є збитковими для банки надаються безкоштовно. Я досі не можу осягнути глибину цього маркетингового генію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:49

  omb написав:rollo да, но чтобы оно пришло надо пользоваться приложенькой

Да пользуюсь постоянно этой приложенькой. Даже прилетали 50 и 100 за пользование.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:19

  klug написав:
  MASolomko написав:Предлагают поучаствовать в розыгрыше https://main.ochevygoda.com.ua/uso_aug11/

100к розігрують. Цікаво, що банка майже щомісяця вбухує бюджети у розкрутку банкінгу, де чимало послуг, що є збитковими для банки надаються безкоштовно. Я досі не можу осягнути глибину цього маркетингового генію.

Просто обналят бюджет
Это ж розыгрыш. Они даж не публикуют список розыграных :)
Хай лучше, как раньше было, гарантир. выигрыш предлагают за 30 операций.
Отада посмотрим почем фунт изюму и какой бюджет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:45

clientage ага, они уже увидели миллион пополнений на 1 коп и думаю решили нафик-нафик
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:51

  omb написав:clientage ага, они уже увидели миллион пополнений на 1 коп и думаю решили нафик-нафик

... ну хай напишут в условиях... ну от 50 грн
Ну шото вменяемое ж
А розыгрыши я и сам люблю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:37

Тоже прислали смс на Очевыгоду. Вкратце, что нужно делать? :D
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:44

Striker почитать инфу по ссылке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:57

  omb написав:почитать инфу по ссылке

:cry:
Striker
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  #<1 ... 1056105710581059
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