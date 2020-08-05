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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 00:12
100к розігрують. Цікаво, що банка майже щомісяця вбухує бюджети у розкрутку банкінгу, де чимало послуг, що є збитковими для банки надаються безкоштовно. Я досі не можу осягнути глибину цього маркетингового генію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:49
omb написав:rollo
да, но чтобы оно пришло надо пользоваться приложенькой
Да пользуюсь постоянно этой приложенькой. Даже прилетали 50 и 100 за пользование.
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rollo
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Додано: Чет 06 сер, 2020 10:19
klug написав:
100к розігрують. Цікаво, що банка майже щомісяця вбухує бюджети у розкрутку банкінгу, де чимало послуг, що є збитковими для банки надаються безкоштовно. Я досі не можу осягнути глибину цього маркетингового генію.
Просто обналят бюджет
Это ж розыгрыш. Они даж не публикуют список розыграных
Хай лучше, как раньше было, гарантир. выигрыш предлагают за 30 операций.
Отада посмотрим почем фунт изюму и какой бюджет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 сер, 2020 10:45
clientage ага, они уже увидели миллион пополнений на 1 коп и думаю решили нафик-нафик
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 06 сер, 2020 10:51
omb написав:clientage
ага, они уже увидели миллион пополнений на 1 коп и думаю решили нафик-нафик
... ну хай напишут в условиях... ну от 50 грн
Ну шото вменяемое ж
А розыгрыши я и сам люблю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:44
Striker почитать инфу по ссылке
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:35
Для різних клієнтів різні пропозиції. У банку може одночасно діяти декілька акції, але клієнт може взяти участь лише у тій, на яку йому прийшло запрошення, умови відрізняються. Тому не лінуйтесь: склад за складом, слово за словом...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:40
omb написав:rollo
да, но чтобы оно пришло надо пользоваться приложенькой
подскажите, какими функциями пользоваться?
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