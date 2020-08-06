|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:56
valya написав:
Коллеги, за оплату налога на не жилую недвижимость, кб не дают?
Через який сервіс будете платити?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6772
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24
Bosstone написав: omb написав:rollo
да, но чтобы оно пришло надо пользоваться приложенькой
подскажите, какими функциями пользоваться?
Я пополнял мобильный по 5 грн.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:18
V2 написав: valya написав:
Коллеги, за оплату налога на не жилую недвижимость, кб не дают?
Через який сервіс будете платити?
Через Портмоне було вчора(платив земельний податок з фізосіб)
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 491
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:05
KVV интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1811
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:25
omb написав:KVV
интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?
Платив Вікою ТАСа ...з кредитних ...з кешбеком.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 491
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, wig
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|