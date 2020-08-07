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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1058105910601061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:56

  valya написав:Коллеги, за оплату налога на не жилую недвижимость, кб не дают?


Через який сервіс будете платити?
V2
4
 
Повідомлень: 6772
З нами з: 03.07.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24

  Bosstone написав:
  omb написав:rollo да, но чтобы оно пришло надо пользоваться приложенькой

подскажите, какими функциями пользоваться?

Я пополнял мобильный по 5 грн.
rollo
 
Повідомлень: 888
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:18

  V2 написав:
  valya написав:Коллеги, за оплату налога на не жилую недвижимость, кб не дают?


Через який сервіс будете платити?

Через Портмоне було вчора(платив земельний податок з фізосіб)
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:05

KVV интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1812
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:25

  omb написав:KVV интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?

Платив Вікою ТАСа ...з кредитних ...з кешбеком.
KVV
 
Повідомлень: 491
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:26

  V2 написав:
  valya написав:Коллеги, за оплату налога на не жилую недвижимость, кб не дают?


Через який сервіс будете платити?

Ветка же сиба, естесно ньюкартой по интернету, к примеру портмоне, изипэй, иб любого банка. Вот и спрашиваю опыт колег. Какой % будет?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 08:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

valya написав:
  V2 написав:
  valya написав:Коллеги, за оплату налога на не жилую недвижимость, кб не дают?


Через який сервіс будете платити?

Ветка же сиба, естесно ньюкартой по интернету, к примеру портмоне, изипэй, иб любого банка. Вот и спрашиваю опыт колег. Какой % будет?
Приберіть всі ліміти по картці, крім ліміту інтернет, та інтернет 3ds і платіть . Якщо пройде - буде кеш бек, а ні, то СЕПом повернете гроші.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:48

  KVV написав:
  omb написав:KVV интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?

Платив Вікою ТАСа ...з кредитних ...з кешбеком.

А разве комиссия не сьедает больше чем кешбек?
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  #<1 ... 1058105910601061
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