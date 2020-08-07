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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:32
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Спасибо. Спрошу более подробней. Вопрос связан с выплатой пособия по безработице,т.е. не выглядит ли это как: есть доход - значит есть работа - нет пособия?
По Б5 ТАСа с кешбеком до 100 гр вопросов вроде не возникало...
И опять таки - отчислений в пенс.фонд с кешбека нет - нет и работы? Что-то немного я запутался
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:17
THB кешбек к работе никакого отношения не имеет спите спокойно
Кешбечные карты!
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