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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:31
THB, персонифицировано
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 сер, 2020 16:32
THB написав:
Подскажите,кто в теме - кешбек учитывается в налоговой персонифицировано,как заработок конкретного лица, или проходит обезличено,по типу % от депо?
Везде персонифицировано.
Кроме одного днепровского банчка с двумя хозяйками)
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guntherhouse777
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Додано: Суб 08 сер, 2020 17:07
Спасибо. Спрошу более подробней. Вопрос связан с выплатой пособия по безработице,т.е. не выглядит ли это как: есть доход - значит есть работа - нет пособия?
По Б5 ТАСа с кешбеком до 100 гр вопросов вроде не возникало...
И опять таки - отчислений в пенс.фонд с кешбека нет - нет и работы? Что-то немного я запутался
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THB
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Додано: Суб 08 сер, 2020 17:17
THB
кешбек к работе никакого отношения не имеет
спите спокойно
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Суб 08 сер, 2020 18:32
omb написав:THB
кешбек к работе никакого отношения не имеет
спите спокойно
Ну даа
это ж не
101 - з/п
а 126 - додаткове благо или 127 -- інші доходи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 сер, 2020 19:25
С нетерпением жду 16е число.
Мне звонила техподдержка и очень удивилась, что я расцениваю оплаты через некст или приложение Сильпо, как онлайн. Даже оплата на Базе Автозвука у них плавно вышла, на следующий день, из разряда онлайн платежей.
Теперь после любой интернет оплаты делаю скрин и ложу в отдельную папку. В установленном лимите на приложении эти проплаты по-прежнему не фигурируют.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Суб 08 сер, 2020 19:39
swan forever написав:
С нетерпением жду 16е число.
Мне звонила техподдержка и очень удивилась, что я расцениваю оплаты через некст или приложение Сильпо, как онлайн. Даже оплата на Базе Автозвука у них плавно вышла, на следующий день, из разряда онлайн платежей.
Теперь после любой интернет оплаты делаю скрин и ложу в отдельную папку. В установленном лимите на приложении эти проплаты по-прежнему не фигурируют.
Зря вы подсказываете техподдержке, как оптимизировать расходы банка. В ваших же интересах, чтобы они об этом не знали. Остается надеяться, что это была все же обычная поддержка и до технарей информация не дойдет.
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Bosstone
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