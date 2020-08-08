Додано: Суб 08 сер, 2020 19:25

С нетерпением жду 16е число.

Мне звонила техподдержка и очень удивилась, что я расцениваю оплаты через некст или приложение Сильпо, как онлайн. Даже оплата на Базе Автозвука у них плавно вышла, на следующий день, из разряда онлайн платежей.

Теперь после любой интернет оплаты делаю скрин и ложу в отдельную папку. В установленном лимите на приложении эти проплаты по-прежнему не фигурируют.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.