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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:32
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Спасибо. Спрошу более подробней. Вопрос связан с выплатой пособия по безработице,т.е. не выглядит ли это как: есть доход - значит есть работа - нет пособия?
По Б5 ТАСа с кешбеком до 100 гр вопросов вроде не возникало...
И опять таки - отчислений в пенс.фонд с кешбека нет - нет и работы? Что-то немного я запутался
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:17
THB кешбек к работе никакого отношения не имеет спите спокойно
Кешбечные карты!
Додано: Суб 08 сер, 2020 18:32
Ну даа
это ж не
101 - з/п
а 126 - додаткове благо или 127 -- інші доходи
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:25
С нетерпением жду 16е число.
Востаннє редагувалось swan forever в Суб 08 сер, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:39
swan forever
Зря вы подсказываете техподдержке, как оптимизировать расходы банка. В ваших же интересах, чтобы они об этом не знали. Остается надеяться, что это была все же обычная поддержка, и до технарей информация не дойдет.
Востаннє редагувалось Bosstone в Суб 08 сер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:58
Почистил.
Хотя не могу понять такую оптимизацию, как переиначивание интернетпокупки.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:00
Вас бы забанить на форуме за такое, по хорошему. Вы несколько раз одни и те же до безобразия примитивные вопросы задавали, на которые вам русским языком прямо отвечали (тыц, тыц, тыц, тыц...)
А вместо спокойного пользования и получения плюшек как тысячи остальных людей вы беспричинно (а я посмотрел ваши посты в этой теме - действительно беспричинно) начали палить поддержке все, что только можно. Вам занять себя нечем до 16-го числа? Знимайтесь тем саморазрушающим делом, которое стреляет в ногу только вам и не трогает остальных, пожалуйста
Востаннє редагувалось Slx в Нед 09 сер, 2020 00:11, всього редагувалось 3 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:04
Да нема там никакого переиначивания
Просто сначала светится инфа(в блоке) от кардпроцессинга, а потом уже окончательно рисуется выписка от АБС. Ну и они... чуток не синхронизированы
Нуна просить, шобы Сибас рисовал не тока пиктограммки в Холде и Выписке, а и МСС... агаа, и КБ давал выводить СРАЗУ, ну как у Мони или Фарсика
... делайте хоть что-нибудь!
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