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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:15
Ребята, остыньте - ночь на дворе!
Востаннє редагувалось Кассандра
в Нед 09 сер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Кассандра
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Додано: Нед 09 сер, 2020 02:04
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:07
Stringer написав: KVV написав: omb написав:KVV
интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?
Платив Вікою ТАСа ...з кредитних ...з кешбеком.
А разве комиссия не сьедает больше чем кешбек?
Власникам землі така комісія підходить, а я отримав кешбек + дострокове погашення кредліму
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KVV
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:53
Slx
Сам ты идиот, к дохтуру сходи башку проверить.
Не болей.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:55
clientage
Спасибо, как всегда чётко и доходчиво.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:08
KVV написав:
Власникам землі така комісія підходить, а я отримав кешбек + дострокове погашення кредліму
опыт полезный
я в ветке, кажется, Альфы писал, что mcc налога во всех бонусных, включая мастеркард ревардс проходит без кашбека - сам решил не проверять, довольствовался оплатой кредитными
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cohan
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