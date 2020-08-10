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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1060106110621063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 00:15

Ребята, остыньте - ночь на дворе!
Востаннє редагувалось Кассандра в Нед 09 сер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:07

  Stringer написав:
  KVV написав:
  omb написав:KVV интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?

Платив Вікою ТАСа ...з кредитних ...з кешбеком.

А разве комиссия не сьедает больше чем кешбек?

Власникам землі така комісія підходить, а я отримав кешбек + дострокове погашення кредліму ;)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:55

clientage
Спасибо, как всегда чётко и доходчиво.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:08

  KVV написав:Власникам землі така комісія підходить, а я отримав кешбек + дострокове погашення кредліму ;)


опыт полезный

я в ветке, кажется, Альфы писал, что mcc налога во всех бонусных, включая мастеркард ревардс проходит без кашбека - сам решил не проверять, довольствовался оплатой кредитными
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:19

не кидайте тапками...
Получил NEW card, жду подключения к программе сash-back или сразу могу закупаться?
смс платное или бесплатное, в тарифах не очень понятно написано?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:30

novichok после активации пользоваться со следующего дня(для верности подождать смс, что присоединили к программе), смс бесплатно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:03

  novichok написав:не кидайте тапками...
Получил NEW card, жду подключения к программе сash-back или сразу могу закупаться?
смс платное или бесплатное, в тарифах не очень понятно написано?

смс о подключении к программе кэшбека придёт завтра утром в районе 5-ти часов и только после этого можно закупаться :wink:
Кассандра
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  #<1 ... 1060106110621063
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