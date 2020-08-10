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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:15
Ребята, остыньте - ночь на дворе!
Востаннє редагувалось Кассандра
в Нед 09 сер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Кассандра
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:07
Stringer написав: KVV написав: omb написав:KVV
интернет лимит уменьшился? как платеж отображается, как перевод?
Платив Вікою ТАСа ...з кредитних ...з кешбеком.
А разве комиссия не сьедает больше чем кешбек?
Власникам землі така комісія підходить, а я отримав кешбек + дострокове погашення кредліму
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KVV
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:55
clientage
Спасибо, как всегда чётко и доходчиво.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:08
KVV написав:
Власникам землі така комісія підходить, а я отримав кешбек + дострокове погашення кредліму
опыт полезный
я в ветке, кажется, Альфы писал, что mcc налога во всех бонусных, включая мастеркард ревардс проходит без кашбека - сам решил не проверять, довольствовался оплатой кредитными
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cohan
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:19
не кидайте тапками...
Получил NEW card, жду подключения к программе сash-back или сразу могу закупаться?
смс платное или бесплатное, в тарифах не очень понятно написано?
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novichok
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:30
novichok после активации пользоваться со следующего дня(для верности подождать смс, что присоединили к программе), смс бесплатно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 10 сер, 2020 22:03
novichok написав:
не кидайте тапками...
Получил NEW card, жду подключения к программе сash-back или сразу могу закупаться?
смс платное или бесплатное, в тарифах не очень понятно написано?
смс о подключении к программе кэшбека придёт завтра утром в районе 5-ти часов и только после этого можно закупаться
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Кассандра
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:08
только что пришло:
робіть 2 оплати карткою UKRSIBBANK щодня до 31.08.2020, гарантовано отримайте 100 грн. та можливість виграти кешбек 50% від суми розрахунків! Деталі https://bit.ly/39SqZqZ
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velvet
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:49
40 оплат просят в условиях с 10 по 31 августа, не обязательно 2 каждый день делать.
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Hack-Stock
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:57
Hack-Stock написав:40 оплат просят в условиях с 10 по 31 августа, не обязательно 2 каждый день делать.
По условию 2 минимум каждый день.
Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 31 серпня 2020р. включно
До 31 это и будет минимум 40
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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