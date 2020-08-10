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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1062106310641065>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:03

  anis написав:
Hack-Stock написав:40 оплат просят в условиях с 10 по 31 августа, не обязательно 2 каждый день делать.
По условию 2 минимум каждый день.
Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 31 серпня 2020р. включно
До 31 это и будет минимум 40

в правилах нет ни слова о 2 оплатах каждый день
https://rules.ochevygoda.com.ua/txn_10-40/
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Hack-Stock написав:
  anis написав:
Hack-Stock написав:40 оплат просят в условиях с 10 по 31 августа, не обязательно 2 каждый день делать.
По условию 2 минимум каждый день.
Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 31 серпня 2020р. включно
До 31 это и будет минимум 40

в правилах нет ни слова о 2 оплатах каждый день
https://rules.ochevygoda.com.ua/txn_10-40/
Согласен, не дочитал!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:33

  velvet написав:только что пришло:
робіть 2 оплати карткою UKRSIBBANK щодня до 31.08.2020, гарантовано отримайте 100 грн. та можливість виграти кешбек 50% від суми розрахунків! Деталі https://bit.ly/39SqZqZ
оно все персонализированное, кому не пришло, тот в пролете, не забывайте указывать об этом
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:43

Тоже пришла такая смс. Какие именно оплаты картой учитываются и есть ли минимальная сумма одной оплаты или всех вместе оплат?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використовуйте інтернет-банкінг UKRSIB оnline протягом періоду акції.

Это что означает?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:02

  Avril_ks написав:Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використовуйте інтернет-банкінг UKRSIB оnline протягом періоду акції.

Это что означает?

Треба зробити хоч одну операцiю з його використанням (переказ, оплату та iн.)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:04

  Avril_ks написав:Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використовуйте інтернет-банкінг UKRSIB оnline протягом періоду акції.

Это что означает?

значит сделать минимум одну операцию из п. 4.2.2.1 в личном кабинете
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Avril_ks написав:Тоже пришла такая смс. Какие именно оплаты картой учитываются и есть ли минимальная сумма одной оплаты или всех вместе оплат?
Почти все оплаты, ограничения только по след. 6050, 6051, 7995, 9754, 6010, 6011.
От 1 коп уже зачтут.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:07

Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
chico
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:13

А как можно было вчера сделать оплаты, если смс про акцию только сегодня пришла.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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