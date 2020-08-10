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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нужно думать на шаг вперед банка
.......
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:18
На попередній сторінці уже відповіли на Ваше питання. А загалом - читайте правила.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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