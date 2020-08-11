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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:26
Нужно думать на шаг вперед банка
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Boundless
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:17
chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:18
chico написав:
Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
На попередній сторінці уже відповіли
на Ваше питання. А загалом - читайте правила.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:11
От Двадцати операций, не слушайте других, а читайте СМС и Правила.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Вів 11 сер, 2020 23:22
могут приходить разное количество операций, все индивидуально. В июне тоже было, кому-то 30 операций, кому-то 40 или даже 50
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