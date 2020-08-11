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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нужно думать на шаг вперед банка
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:18

  chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови

На попередній сторінці уже відповіли на Ваше питання. А загалом - читайте правила.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

От Двадцати операций, не слушайте других, а читайте СМС и Правила.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

могут приходить разное количество операций, все индивидуально. В июне тоже было, кому-то 30 операций, кому-то 40 или даже 50
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:05

  Hack-Stock написав:могут приходить разное количество операций, все индивидуально. В июне тоже было, кому-то 30 операций, кому-то 40 или даже 50

именно, у меня по 2 картам, вообще всего по 10 платежей для 100грн, а вот чтобы принять участие в розыгрышеь 50% так там надо 40 сделать.
ol_zy
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