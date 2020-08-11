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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нужно думать на шаг вперед банка
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:18

  chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови

На попередній сторінці уже відповіли на Ваше питання. А загалом - читайте правила.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

От Двадцати операций, не слушайте других, а читайте СМС и Правила.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

могут приходить разное количество операций, все индивидуально. В июне тоже было, кому-то 30 операций, кому-то 40 или даже 50
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:05

  Hack-Stock написав:могут приходить разное количество операций, все индивидуально. В июне тоже было, кому-то 30 операций, кому-то 40 или даже 50

именно, у меня по 2 картам, вообще всего по 10 платежей для 100грн, а вот чтобы принять участие в розыгрышеь 50% так там надо 40 сделать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Використовуйте можливості картки з лімітом від UKRSIBBANK та вигравайте подарунки

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Щоб стати учасником акції, потрібно оформити картку з лімітом від UKRSIBBANK у період дії акції з 12.08. по 06.09.2020 та здійснити щонайменше дві безготівкові оплати карткою з лімітом на суму від 200 гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній валюті, включаючи курсову різницю, у випадку здійснення оплати в іноземній валюті). Оплачуйте товари у торговельно-сервісних мережах або купуйте в інтернеті чи розраховуйтесь за послуги. Завдяки картці з лімітом ви також можете оплачувати навчальні програми, онлайн курси та займатися власним розвитком, плануючи свої витрати.

Перші 50 учасників, що виконають умови акції, отримають електронний подарунковий сертифікат Rozetka номіналом 500 грн.

Серед усіх учасників акції за допомогою random.org ми розіграємо планшет Apple iPad 7th.

Акція діє з 12 серпня по 06 вересня 2020 року.

Більше інформації дізнавайтесь за посиланням.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411511/
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:19

  anis написав:
chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили

У меня 11 августа пришла подобная смс, только на 20 операций- написано,что надо делать хотя бы один расчет КАЖДЫЙ день, сроки те же -с 10 по 31 августа.
Я позвонила в Укрсиб в отдел,который занимается именно Очевыгодой- там объяснили,что в моем случае, надо начиная с сегодняшнего 12 августа делать минимум по одной операции в день,ни пропуская ни одного дня-то есть с 12 по 31 августа КАЖДЫЙ день-это будет 20 операций в итоге минимум. И конечно плюс одна операция через Укрсибонлайн.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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