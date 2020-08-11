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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нужно думать на шаг вперед банка
.......
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:18
На попередній сторінці уже відповіли на Ваше питання. А загалом - читайте правила.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
От Двадцати операций, не слушайте других, а читайте СМС и Правила.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
могут приходить разное количество операций, все индивидуально. В июне тоже было, кому-то 30 операций, кому-то 40 или даже 50
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:05
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Використовуйте можливості картки з лімітом від UKRSIBBANK та вигравайте подарунки
UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard запрошують долучитися до акції «Навчатись ніколи не пізно» — використовуйте можливості картки з лімітом та вигравайте цікаві подарунки.
Щоб стати учасником акції, потрібно оформити картку з лімітом від UKRSIBBANK у період дії акції з 12.08. по 06.09.2020 та здійснити щонайменше дві безготівкові оплати карткою з лімітом на суму від 200 гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній валюті, включаючи курсову різницю, у випадку здійснення оплати в іноземній валюті). Оплачуйте товари у торговельно-сервісних мережах або купуйте в інтернеті чи розраховуйтесь за послуги. Завдяки картці з лімітом ви також можете оплачувати навчальні програми, онлайн курси та займатися власним розвитком, плануючи свої витрати.
Перші 50 учасників, що виконають умови акції, отримають електронний подарунковий сертифікат Rozetka номіналом 500 грн.
Серед усіх учасників акції за допомогою random.org ми розіграємо планшет Apple iPad 7th.
Акція діє з 12 серпня по 06 вересня 2020 року.
Більше інформації дізнавайтесь за посиланням.
Джерело:
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:19
У меня 11 августа пришла подобная смс, только на 20 операций- написано,что надо делать хотя бы один расчет КАЖДЫЙ день, сроки те же -с 10 по 31 августа.
Я позвонила в Укрсиб в отдел,который занимается именно Очевыгодой- там объяснили,что в моем случае, надо начиная с сегодняшнего 12 августа делать минимум по одной операции в день,ни пропуская ни одного дня-то есть с 12 по 31 августа КАЖДЫЙ день-это будет 20 операций в итоге минимум. И конечно плюс одна операция через Укрсибонлайн.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:46
larnic издеваются как могут а мне по 2 картам ничего не приходит
Кешбечные карты!
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:08
А если смс по акции пришло 11 числа. А в условиях написано для получения 100 грн нужно каждый день с 10 по 31 число делать покупки.
Это что получается, что я уже не могу в этой акции поучаствоавать? Ведь у меня нет покупок за 10-ое число
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