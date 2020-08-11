всем прислали 11 числа, для меня не проблема набить 40 операций, думаю сотку гарантированно всем выплатят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:21
всем прислали 11 числа, для меня не проблема набить 40 операций, думаю сотку гарантированно всем выплатят
Востаннє редагувалось velvet в Сер 12 сер, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
це банк так хитро назвав КК?
чи дебетка теж піде в акцію?
в правилах
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:
5.1.1. стати держателем картки з лімітом Mastercard, емітованої АТ «УКРСИББАНК» (далі –«Картка»);
+50грн !
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:24
Мне калцентр говорил, что кешбек платят с 16 пло 16 число, а не за календарный месяц с 1 по 31(30). Там студенты сидят, которые сами нифига не знают. Читайте условия, я в прошлый раз сделал 30 операций в один день, сотку получил. В этот раз так же сделаю 40 и уверен, что получу.
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В прошлый раз условия платить КАЖДЫЙ день в смс не было,по крайней мере у меня. Я звонила именно в отдел по Очевыгоде, в котором выдумывают такие акции. Решать вам, в крайнем случае можно по 1грн на мобилку кидать каждый день. А в следующем месяце будет момент истины
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:37
Мне приглашение не приходило, но судя по тексту - акция для кредиток
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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