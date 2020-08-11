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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1063106410651066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:21

  Амвросий написав:А если смс по акции пришло 11 числа. А в условиях написано для получения 100 грн нужно каждый день с 10 по 31 число делать покупки.

Это что получается, что я уже не могу в этой акции поучаствоавать? Ведь у меня нет покупок за 10-ое число

всем прислали 11 числа, для меня не проблема набить 40 операций, думаю сотку гарантированно всем выплатят
Востаннє редагувалось velvet в Сер 12 сер, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Щоб стати учасником акції, потрібно оформити картку з лімітом від UKRSIBBANK


це банк так хитро назвав КК?
чи дебетка теж піде в акцію?

в правилах
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:
5.1.1. стати держателем картки з лімітом Mastercard, емітованої АТ «УКРСИББАНК» (далі –«Картка»);
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:24

  larnic написав:
  anis написав:
chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили

У меня 11 августа пришла подобная смс, только на 20 операций- написано,что надо делать хотя бы один расчет КАЖДЫЙ день, сроки те же -с 10 по 31 августа.
Я позвонила в Укрсиб в отдел,который занимается именно Очевыгодой- там объяснили,что в моем случае, надо начиная с сегодняшнего 12 августа делать минимум по одной операции в день,ни пропуская ни одного дня-то есть с 12 по 31 августа КАЖДЫЙ день-это будет 20 операций в итоге минимум. И конечно плюс одна операция через Укрсибонлайн.


Мне калцентр говорил, что кешбек платят с 16 пло 16 число, а не за календарный месяц с 1 по 31(30). Там студенты сидят, которые сами нифига не знают. Читайте условия, я в прошлый раз сделал 30 операций в один день, сотку получил. В этот раз так же сделаю 40 и уверен, что получу.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В прошлый раз условия платить КАЖДЫЙ день в смс не было,по крайней мере у меня. Я звонила именно в отдел по Очевыгоде, в котором выдумывают такие акции. Решать вам, в крайнем случае можно по 1грн на мобилку кидать каждый день. А в следующем месяце будет момент истины :D
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:37

Мне приглашение не приходило, но судя по тексту - акция для кредиток
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:21

  Вкладчик1234 написав:судя по тексту - акция для кредиток


нет, для дебетки. Эти акции как карты, каждый раз по новой раздают, кому что выпадет сложно предсказать.
Амвросий
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