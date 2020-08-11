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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1064106510661067>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:21

  Амвросий написав:А если смс по акции пришло 11 числа. А в условиях написано для получения 100 грн нужно каждый день с 10 по 31 число делать покупки.

Это что получается, что я уже не могу в этой акции поучаствоавать? Ведь у меня нет покупок за 10-ое число

всем прислали 11 числа, для меня не проблема набить 40 операций, думаю сотку гарантированно всем выплатят
Востаннє редагувалось velvet в Сер 12 сер, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Щоб стати учасником акції, потрібно оформити картку з лімітом від UKRSIBBANK


це банк так хитро назвав КК?
чи дебетка теж піде в акцію?

в правилах
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:
5.1.1. стати держателем картки з лімітом Mastercard, емітованої АТ «УКРСИББАНК» (далі –«Картка»);
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:24

  larnic написав:
  anis написав:
chico написав:Якщо я правильно розумію, то обов'язковою умовою є оплати щодня з 10 до 31 включно. Тобто виходить, хто вчора не зробив - вже не зможе виконати умови
Нет не так, от 40ка операций в течении акции, и 1 операция ИБ и вы условия выполнили

У меня 11 августа пришла подобная смс, только на 20 операций- написано,что надо делать хотя бы один расчет КАЖДЫЙ день, сроки те же -с 10 по 31 августа.
Я позвонила в Укрсиб в отдел,который занимается именно Очевыгодой- там объяснили,что в моем случае, надо начиная с сегодняшнего 12 августа делать минимум по одной операции в день,ни пропуская ни одного дня-то есть с 12 по 31 августа КАЖДЫЙ день-это будет 20 операций в итоге минимум. И конечно плюс одна операция через Укрсибонлайн.


Мне калцентр говорил, что кешбек платят с 16 пло 16 число, а не за календарный месяц с 1 по 31(30). Там студенты сидят, которые сами нифига не знают. Читайте условия, я в прошлый раз сделал 30 операций в один день, сотку получил. В этот раз так же сделаю 40 и уверен, что получу.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В прошлый раз условия платить КАЖДЫЙ день в смс не было,по крайней мере у меня. Я звонила именно в отдел по Очевыгоде, в котором выдумывают такие акции. Решать вам, в крайнем случае можно по 1грн на мобилку кидать каждый день. А в следующем месяце будет момент истины :D
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:37

Мне приглашение не приходило, но судя по тексту - акция для кредиток
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:21

  Вкладчик1234 написав:судя по тексту - акция для кредиток


нет, для дебетки. Эти акции как карты, каждый раз по новой раздают, кому что выпадет сложно предсказать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:37

  Амвросий написав:
  Вкладчик1234 написав:судя по тексту - акция для кредиток


нет, для дебетки. Эти акции как карты, каждый раз по новой раздают, кому что выпадет сложно предсказать.

Пану просто було ліньки цитувати. Очевидно, що ця репліка не стосується полювання на 100-ку і була відповіддю на питання geenozon, який не знає, що таке "картка з лімітом".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:який не знає, що таке "картка з лімітом".

я знаю що таке дебетова та кредитна картка
але Укрсиб вводить якісь нові категорії, тому і задав це питання
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:24

1.Нью кард можно пополнить, например р2р моней, и сразу тратить, овера не будет?
2.коммуналку где оплачивать, что бы кеш бек получать?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:46

novichok овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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