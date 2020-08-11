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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1064106510661067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:52

  omb написав:novichok овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов

Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:01

  novichok написав:
  omb написав:novichok овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов

Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?

Звичайно ні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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