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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:52
omb написав:novichok
овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов
Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:01
novichok написав: omb написав:novichok
овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов
Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?
Звичайно ні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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