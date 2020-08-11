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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1064106510661067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:52

  omb написав:novichok овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов

Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:01

  novichok написав:
  omb написав:novichok овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов

Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?

Звичайно ні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:48

  omb написав:novichok овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов

Овер по этим картам есть, но укрсиб пока за него не штрафует,так что действительно можно сразу тратить.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:27

velvet если штраф за овер = 0, то это наверно скорее нет овера :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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