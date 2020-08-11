|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:52
omb написав:novichok
овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов
Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2160
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:01
novichok написав: omb написав:novichok
овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов
Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?
Звичайно ні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 455
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:48
omb написав:novichok
овера по этим картам нету, как только пришли - сразу можно тратить, комуналку next.privat, portmone, прямо у поставщика(киевєнерго) - зависит от многих факторов
Овер по этим картам есть, но укрсиб пока за него не штрафует,так что действительно можно сразу тратить.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:27
velvet
если штраф за овер = 0, то это наверно скорее нет овера
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1831
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT
, Koticoff
, Кочевник
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|