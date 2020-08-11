Спс. А если платить коммуналку нью картой в приложееии укрсиббанк, то будет кеш бек или нет?
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:52
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:01
Звичайно ні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:48
Овер по этим картам есть, но укрсиб пока за него не штрафует,так что действительно можно сразу тратить.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:27
velvet если штраф за овер = 0, то это наверно скорее нет овера
Кешбечные карты!
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:18
не зовсiм так. Менi у пумбi коли я ïм пiсля чергового неправомiрного списання коштiв з все-карти написав, що теховеру в мене нема пiдтримка вiдповiла: "теховер у вас був 100%, просто ми за нього плату не мали права справляти". Так i тут перiодично проскакує проврдка з дивним призначенням на кшалт "по заборнованостi не передбаченоï угодою" чи щось подiбне. Тобто овер точно є
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:22
Сегодня платы нет,а завтра введут. Овер же есть в любом случае. Пишите правильно.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:48
velvet ок, если комиссия 0%, то комиссия есть или нет? Также и овер, он есть, если действовать определенным способом, вопрос в штрафе за него
Кешбечные карты!
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По пробывал тянуть укрсибом с мони, моня попросила открыть приложение, потребовала подтверждения, что почему то ipay хороший, но все равно платеж забраковали, сказал укрсиб что запрещено с корпоративных карт. С приложения мони на укрсиб залетело мгновенно.
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
pavyak, было такое. Пробуй ещё.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:17
Первоначально вопрос был об овере, а не комиссии и полный ответ должен был бытьтакой:"Овер есть, но плату за него укрсиб сейчас не берёт".
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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