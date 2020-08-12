Їм ліньки написати слово "кредитний", тому вони пишуть просто "ліміт". Очевидно, що не на зняття кешу у банкоматі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:31
Їм ліньки написати слово "кредитний", тому вони пишуть просто "ліміт". Очевидно, що не на зняття кешу у банкоматі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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