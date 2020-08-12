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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1065106610671068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:31

  greenozon написав:
  klug написав:який не знає, що таке "картка з лімітом".

я знаю що таке дебетова та кредитна картка
але Укрсиб вводить якісь нові категорії, тому і задав це питання

Їм ліньки написати слово "кредитний", тому вони пишуть просто "ліміт". Очевидно, що не на зняття кешу у банкоматі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:37

Мда.... Мне что-то никаких акций от Сибы не приходит... Аж АбиднА...
duvr100
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