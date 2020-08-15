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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 14:57

  novichok написав:Хм... Не могу добавить, как и Альфу, но альфа не играет точно.

Можливо не всі, я свою Платинову УкрСиб додав без проблем. А Альфа не бере участі в програмі і не планує.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 15:32

  novichok написав:Карты Укрсиб в МастерБильше не играют?
их не сразу добавляют в программу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, пожалуйста, интернет от Воли через тас2у, как интернет оплата проходит??
Спасибо.
wilomik
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:51

  Monk23 написав:Имею New Card, пришло такое:
U vas vynykla zaborgovanist' po kartkovomu rakhunku.Yaksho vy vzhe splatyly platizh, ne zvazhajte na tse povidomlennya.0800502903 UKRSIBBANK
Это овердрафт как я понимаю и он бесплатный? Или они по ошибке что-то не то заслали?


это похоже звоночек, у меня в прошлом месяце насобиралось за месяц на пол фонда овера ни разу не было такого сообщения
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:53

  wilomik написав:Подскажите, пожалуйста, интернет от Воли через тас2у, как интернет оплата проходит??
Спасибо.


да
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Есть кто опробовал оплату налогов? Какой кэшбэк по ним будет, завтра?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:31

valya кешбек по-моему будет в понедельник
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:54

  valya написав:Есть кто опробовал оплату налогов? Какой кэшбэк по ним будет, завтра?


будет в понедельгик - обычные пять процентов
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:50

  lel написав:Сегодня не удалось 6т с Моно. Типа- запрет с корпоративных карт.

Моно вроде постоянно так делает, когда тяну с других сервисов и УкрсибаОнлайн. При этом в своем приложении Моно пишет, что отклоняет платеж ЕМНИП "из-за безопасности". Тут же повторяю и со второй попытки всё норм проходит.
В теме Моно писали о такой его жадности.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:51

  novichok написав:Карты Укрсиб в МастерБильше не играют?

Играют, но через 2 месяца после активации карты.
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