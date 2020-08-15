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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 сер, 2020 14:57
novichok написав:
Хм... Не могу добавить, как и Альфу, но альфа не играет точно.
Можливо не всі, я свою Платинову УкрСиб додав без проблем. А Альфа не бере участі в програмі і не планує.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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Додано: Суб 15 сер, 2020 15:32
novichok написав:
Карты Укрсиб в МастерБильше не играют?
их не сразу добавляют в программу
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Суб 15 сер, 2020 16:40
Подскажите, пожалуйста, интернет от Воли через тас2у, как интернет оплата проходит??
Спасибо.
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wilomik
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Додано: Суб 15 сер, 2020 16:51
Monk23 написав:
Имею New Card, пришло такое:
U vas vynykla zaborgovanist' po kartkovomu rakhunku.Yaksho vy vzhe splatyly platizh, ne zvazhajte na tse povidomlennya.0800502903 UKRSIBBANK
Это овердрафт как я понимаю и он бесплатный? Или они по ошибке что-то не то заслали?
это похоже звоночек, у меня в прошлом месяце насобиралось за месяц на пол фонда овера ни разу не было такого сообщения
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Суб 15 сер, 2020 16:53
wilomik написав:
Подскажите, пожалуйста, интернет от Воли через тас2у, как интернет оплата проходит??
Спасибо.
да
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Суб 15 сер, 2020 17:25
Есть кто опробовал оплату налогов? Какой кэшбэк по ним будет, завтра?
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valya
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Додано: Суб 15 сер, 2020 17:31
valya кешбек по-моему будет в понедельник
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Суб 15 сер, 2020 17:54
valya написав:
Есть кто опробовал оплату налогов? Какой кэшбэк по ним будет, завтра?
будет в понедельгик - обычные пять процентов
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:50
lel написав:
Сегодня не удалось 6т с Моно. Типа- запрет с корпоративных карт.
Моно вроде постоянно так делает, когда тяну с других сервисов и УкрсибаОнлайн. При этом в своем приложении Моно пишет, что отклоняет платеж ЕМНИП "из-за безопасности". Тут же повторяю и со второй попытки всё норм проходит.
В теме Моно писали о такой его жадности.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:51
novichok написав:
Карты Укрсиб в МастерБильше не играют?
Играют, но через 2 месяца после активации карты.
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