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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:51

  Aktus написав:
  lel написав:Сегодня не удалось 6т с Моно. Типа- запрет с корпоративных карт.

Моно вроде постоянно так делает, когда тяну с других сервисов и УкрсибаОнлайн. При этом в своем приложении Моно пишет, что отклоняет платеж ЕМНИП "из-за безопасности". Тут же повторяю и со второй попытки всё норм проходит.
В теме Моно писали о такой его жадности.

Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.

В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.

В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы

О каком пуше речь?
Там, откуда тяну (укрсиб, изипей - то, что точно помню, ипей вроде тоже, но не уверен) - ожидание подтверждения.
В приложении Моно выскакивает "подтвердите", жму, жду, платеж отклонен.
В "тянучке" выскакивает про "корпоративную".
Повторяю.
Подтверждаю.
Все ОК.

Но постоянно. Что-то делаю не так?
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вкладчик1234 написав:Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.

В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы


Мне как то моно деньги на укрсиб списал без всяких вопросов, но карточку после этого заблокировал.
Странная такая безопасность у них.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:18

Aktus,
1. Так проходит первый раз когда тянешь укрсибом. После первого подтверждения, и повторной попытки - проходит норм
2. Иногда рандомно укрсибовкая тянучка выдаёт ошибку про "корпоративную карту" (я видел только если тянуть с моно). При этом до моно запрос даже не отправляется. Т.е. тянучка выдаёт ошибку на этапе проверки карты, и сама бракует платёж.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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