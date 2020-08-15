Додано: Нед 16 сер, 2020 00:18

Aktus,

1. Так проходит первый раз когда тянешь укрсибом. После первого подтверждения, и повторной попытки - проходит норм

2. Иногда рандомно укрсибовкая тянучка выдаёт ошибку про "корпоративную карту" (я видел только если тянуть с моно). При этом до моно запрос даже не отправляется. Т.е. тянучка выдаёт ошибку на этапе проверки карты, и сама бракует платёж.

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте