RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:51

  Aktus написав:
  lel написав:Сегодня не удалось 6т с Моно. Типа- запрет с корпоративных карт.

Моно вроде постоянно так делает, когда тяну с других сервисов и УкрсибаОнлайн. При этом в своем приложении Моно пишет, что отклоняет платеж ЕМНИП "из-за безопасности". Тут же повторяю и со второй попытки всё норм проходит.
В теме Моно писали о такой его жадности.

Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.

В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12247
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7080 раз.
Подякували: 3242 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.

В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы

О каком пуше речь?
Там, откуда тяну (укрсиб, изипей - то, что точно помню, ипей вроде тоже, но не уверен) - ожидание подтверждения.
В приложении Моно выскакивает "подтвердите", жму, жду, платеж отклонен.
В "тянучке" выскакивает про "корпоративную".
Повторяю.
Подтверждаю.
Все ОК.

Но постоянно. Что-то делаю не так?
Aktus
 
Повідомлень: 65
З нами з: 02.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вкладчик1234 написав:Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.

В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы


Мне как то моно деньги на укрсиб списал без всяких вопросов, но карточку после этого заблокировал.
Странная такая безопасность у них.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3277
З нами з: 24.06.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:18

Aktus,
1. Так проходит первый раз когда тянешь укрсибом. После первого подтверждения, и повторной попытки - проходит норм
2. Иногда рандомно укрсибовкая тянучка выдаёт ошибку про "корпоративную карту" (я видел только если тянуть с моно). При этом до моно запрос даже не отправляется. Т.е. тянучка выдаёт ошибку на этапе проверки карты, и сама бракует платёж.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12247
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7080 раз.
Подякували: 3242 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 04:28

  Вкладчик1234 написав:1. Так проходит первый раз когда тянешь укрсибом. После первого подтверждения, и повторной попытки - проходит норм
2. Иногда рандомно укрсибовкая тянучка выдаёт ошибку про "корпоративную карту" (я видел только если тянуть с моно). При этом до моно запрос даже не отправляется. Т.е. тянучка выдаёт ошибку на этапе проверки карты, и сама бракует платёж.

ЕМНИП у меня еще ни одна тянучка Укрсибом или Изипеем из Моно не прошла с первого раза. Всегда нужна вторая попытка. Но вы так уверенно пишете, что я уже засомневался. :) Понаблюдаю.
И до Моно укрсибовский запрос доходил всегда. Но там пока всего несколько платежей было, так что для статистики мало. Но сообщение про корпоративную карту тоже всегда было.
ИМХО это Монина фича.
Aktus
 
Повідомлень: 65
З нами з: 02.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 09:36

Aktus
Бильше скурвилось. Из толкового удалось вытянуть 2 пополняшки на 20 грн.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:11

Вкладчик1234 а че моней не толкаете? Пару раз сибом забрать для акции в месяц, а больше какой смысл?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:30

  omb написав:а че моней не толкаете? Пару раз сибом забрать для акции в месяц, а больше какой смысл?

Так делается "финансовая операция" в приложении :)
Но в общем - да, проще толкнуть моней
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12247
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7080 раз.
Подякували: 3242 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1070107110721073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, vollena71, Vorlon і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.