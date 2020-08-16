lel написав:Сегодня не удалось 6т с Моно. Типа- запрет с корпоративных карт.
Моно вроде постоянно так делает, когда тяну с других сервисов и УкрсибаОнлайн. При этом в своем приложении Моно пишет, что отклоняет платеж ЕМНИП "из-за безопасности". Тут же повторяю и со второй попытки всё норм проходит. В теме Моно писали о такой его жадности.
Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.
В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Если моно так делает - то присылает пуш. И потом проходит норм.
В данном случае это проблема айпея. Этот глюк с "корпоративными" картами, когда тянешь с моно, проявляется рандомно. Возможно зависит от суммы
О каком пуше речь? Там, откуда тяну (укрсиб, изипей - то, что точно помню, ипей вроде тоже, но не уверен) - ожидание подтверждения. В приложении Моно выскакивает "подтвердите", жму, жду, платеж отклонен. В "тянучке" выскакивает про "корпоративную". Повторяю. Подтверждаю. Все ОК.
Aktus, 1. Так проходит первый раз когда тянешь укрсибом. После первого подтверждения, и повторной попытки - проходит норм 2. Иногда рандомно укрсибовкая тянучка выдаёт ошибку про "корпоративную карту" (я видел только если тянуть с моно). При этом до моно запрос даже не отправляется. Т.е. тянучка выдаёт ошибку на этапе проверки карты, и сама бракует платёж.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:1. Так проходит первый раз когда тянешь укрсибом. После первого подтверждения, и повторной попытки - проходит норм 2. Иногда рандомно укрсибовкая тянучка выдаёт ошибку про "корпоративную карту" (я видел только если тянуть с моно). При этом до моно запрос даже не отправляется. Т.е. тянучка выдаёт ошибку на этапе проверки карты, и сама бракует платёж.
ЕМНИП у меня еще ни одна тянучка Укрсибом или Изипеем из Моно не прошла с первого раза. Всегда нужна вторая попытка. Но вы так уверенно пишете, что я уже засомневался. Понаблюдаю. И до Моно укрсибовский запрос доходил всегда. Но там пока всего несколько платежей было, так что для статистики мало. Но сообщение про корпоративную карту тоже всегда было. ИМХО это Монина фича.