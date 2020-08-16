Bosstone
а між своїми рахунками? (напр дебетка і накопичувальний, через укрсиб онлайн)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:12
Bosstone
а між своїми рахунками? (напр дебетка і накопичувальний, через укрсиб онлайн)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:13
Нужно ежемесячно минимум одну транзакцию из списка, три месяца подряд:
Поповнення мобільного рахунку
Оплата комунальних платежів
Купівля, продаж валюти
«За мить» - відправка/отримання
Переказ між своїми рахунками
Переказ між своїми картками
Переказ на карту іншого банку
Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК
Платіж за реквізитами в інший банк
Поповнення депозиту
Погашення кредиту з картки іншого банку
Погашення кредиту з рахунку
Погашення кредиту за реквізитами
Платіж за реквізитами іншому клієнту банку
Зарахування з картки іншого банку
Переказ з картки на картку інших банків
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