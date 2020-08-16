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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1071107210731074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:12

Bosstone
а між своїми рахунками? (напр дебетка і накопичувальний, через укрсиб онлайн)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:13

  greenozon написав:Bosstone
а між своїми рахунками? (напр дебетка і накопичувальний, через укрсиб онлайн)

Нужно ежемесячно минимум одну транзакцию из списка, три месяца подряд:
Поповнення мобільного рахунку
Оплата комунальних платежів
Купівля, продаж валюти
«За мить» - відправка/отримання
Переказ між своїми рахунками
Переказ між своїми картками
Переказ на карту іншого банку
Переказ на карту іншого клієнта УКРСИББАНК
Платіж за реквізитами в інший банк
Поповнення депозиту
Погашення кредиту з картки іншого банку
Погашення кредиту з рахунку
Погашення кредиту за реквізитами
Платіж за реквізитами іншому клієнту банку
Зарахування з картки іншого банку
Переказ з картки на картку інших банків
https://main.ochevygoda.com.ua/uso_gift ... n_general/
Bosstone
 
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