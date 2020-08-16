мне пришло вместе 1 суммой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:59
мне пришло вместе 1 суммой
Кешбечные карты!
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
500 + кешбек за 2 июня?
.......
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:12
Boundless выше писал, ччто у меня в июле нету 500 грн, мне пришло за июль + июнь, итого 460 грн
Кешбечные карты!
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