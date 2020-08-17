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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:59

  tarasum написав:Boundless
коли прийшов кешбек за 02.06 зранку чи недавно окремою сумою?
мне пришло вместе 1 суммой
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1873
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

500 + кешбек за 2 июня?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:12

Boundless выше писал, ччто у меня в июле нету 500 грн, мне пришло за июль + июнь, итого 460 грн
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:20

  Boundless написав:500 + кешбек за 2 июня?

уже писали, те кто выбрал 500 в июле в пролёте.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 17:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:те кто выбрал 500 в июле в пролёте


Пока ещё не в пролёте, а поддержка перепроверяет. То есть, понятно, что повторно накосячили, но ещё не отморозились окончательно.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:07

до какого месяцп включительно кешбек???

Парни, кто открывал New Card, вы есть такие? Рискуете пользоваться картой в этом месяце до даты вашего получения карты или нет?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:13

Не кидайте тапками, но на ветке так и не нашёл.
Где найти детализацию по начислению кишмиша? Ну шоб понять за шо начислили и за шо нет.
В кабинете на ноуте не нашёл, в приложении, естественно, тоже.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:20

swan forever самому надо в екселе по транзакциям
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:38

  swan forever написав:Не кидайте тапками, но на ветке так и не нашёл.
Где найти детализацию по начислению кишмиша? Ну шоб понять за шо начислили и за шо нет.
В кабинете на ноуте не нашёл, в приложении, естественно, тоже.

Есть на ветке - нигде посмотреть/узнать нельзя, только по начисленной сумме рассчитать по своим тратам... одинаковые траты в разных категориях лучше не делать бо не поймете за что было, а за что нет.
ol_zy
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