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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:59
tarasum написав:Boundless
коли прийшов кешбек за 02.06 зранку чи недавно окремою сумою?
мне пришло вместе 1 суммой
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:39
500 + кешбек за 2 июня?
.......
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Boundless
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:12
Boundless выше писал, ччто у меня в июле нету 500 грн, мне пришло за июль + июнь, итого 460 грн
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:20
Boundless написав:
500 + кешбек за 2 июня?
уже писали, те кто выбрал 500 в июле в пролёте.
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Hack-Stock
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Додано: Пон 17 сер, 2020 17:28
Hack-Stock написав:
те кто выбрал 500 в июле в пролёте
Пока ещё не в пролёте, а поддержка перепроверяет. То есть, понятно, что повторно накосячили, но ещё не отморозились окончательно.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:07
Парни, кто открывал New Card, вы есть такие? Рискуете пользоваться картой в этом месяце до даты вашего получения карты или нет?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:13
Не кидайте тапками, но на ветке так и не нашёл.
Где найти детализацию по начислению кишмиша? Ну шоб понять за шо начислили и за шо нет.
В кабинете на ноуте не нашёл, в приложении, естественно, тоже.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:20
swan forever самому надо в екселе по транзакциям
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:38
swan forever написав:
Не кидайте тапками, но на ветке так и не нашёл.
Где найти детализацию по начислению кишмиша? Ну шоб понять за шо начислили и за шо нет.
В кабинете на ноуте не нашёл, в приложении, естественно, тоже.
Есть на ветке - нигде посмотреть/узнать нельзя, только по начисленной сумме рассчитать по своим тратам... одинаковые траты в разных категориях лучше не делать бо не поймете за что было, а за что нет.
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ol_zy
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