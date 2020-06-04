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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зміни у тарифах на обслуговування картки «New Card». Діють з 17 серпня: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
unknownurl
 
Повідомлень: 146
З нами з: 01.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:29

  unknownurl написав:Зміни у тарифах на обслуговування картки «New Card». Діють з 17 серпня: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf


В файле по ссылке "Діють з 04.06.2020"
Amid
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 12.06.08
Подякував: 162 раз.
Подякували: 254 раз.
 
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1
  #<1 ... 1074107510761077
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