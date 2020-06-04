|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:20
Зміни у тарифах на обслуговування картки «New Card». Діють з 17 серпня: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:29
В файле по ссылке "Діють з 04.06.2020"
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1323
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, balance
, kostya77
, Koticoff
, M-Audio
, wig
, Кочевник
, Вкладчик1234
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор