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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зміни у тарифах на обслуговування картки «New Card». Діють з 17 серпня: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
unknownurl
 
Повідомлень: 146
З нами з: 01.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:29

  unknownurl написав:Зміни у тарифах на обслуговування картки «New Card». Діють з 17 серпня: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf


В файле по ссылке "Діють з 04.06.2020"
Amid
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 12.06.08
Подякував: 162 раз.
Подякували: 255 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:29

Прилетел код на 100грн. При попытке активировать предлагает выбор: Сильпо,Фора,Ватсон или пополнить телефон. Могу ли я пополнить любой номер телефона или только финансовый? Просто зачислить на счет карты не даст? Предыдущие коды по акциям просто пополняли счет карты, с таким еще не сталкивался.
vcy
 
Повідомлень: 72
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:04

vcy оу, движутся в сторону укрэксима :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

стар информ - бесплатно, стар информ+ - 15 грн и как понять, шо у меня подключено?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 599
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:30

  Hack-Stock написав:стар информ - бесплатно, стар информ+ - 15 грн и как понять, шо у меня подключено?
підключити, дочекатись 1 числа та взнати :). А якщо серйозно - "плюс" я так розумію до звичайної нью-кард не підключається
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 474
З нами з: 12.01.20
Подякував: 26 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:05

  unknownurl написав:Зміни у тарифах на обслуговування картки «New Card». Діють з 17 серпня: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Тобто зробили валютні NewCard і виглядає так, що під обмін валют, бо просто внести готівку на них доволі дорого, але можна безкоштовно зняти. Цікаво, чи нараховується кишмиш на валютні. Враховуючи карткові курси Сибаса, могли б бути достойним продуктом, якби можна було простіше зайти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 18.08.14
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