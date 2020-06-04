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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Зміни у тарифах на обслуговування картки «New Card». Діють з 17 серпня:
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:29
В файле по ссылке "Діють з 04.06.2020"
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:29
Прилетел код на 100грн. При попытке активировать предлагает выбор: Сильпо,Фора,Ватсон или пополнить телефон. Могу ли я пополнить любой номер телефона или только финансовый? Просто зачислить на счет карты не даст? Предыдущие коды по акциям просто пополняли счет карты, с таким еще не сталкивался.
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:04
vcy оу, движутся в сторону укрэксима
Кешбечные карты!
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
стар информ - бесплатно, стар информ+ - 15 грн и как понять, шо у меня подключено?
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:30
підключити, дочекатись 1 числа та взнати . А якщо серйозно - "плюс" я так розумію до звичайної нью-кард не підключається
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:05
Тобто зробили валютні NewCard і виглядає так, що під обмін валют, бо просто внести готівку на них доволі дорого, але можна безкоштовно зняти. Цікаво, чи нараховується кишмиш на валютні. Враховуючи карткові курси Сибаса, могли б бути достойним продуктом, якби можна було простіше зайти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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