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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:00
Пополнение через приложение с карты Моно
Тем, кому выскакивал отказ в форме "Корпоративная карта" выход такой - нужно ДВАЖДЫ разрешил в приложении Моно: до отказа - 3дс и сразу после - в форме монодс. Тогда все будет работать.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне сразу блокируют ИБ и приложение. После звонка на горячку дают новый пароль. После очередной попытки потянуть Укрсибом- снова блокируют. Плюнул, оставил заявку на исправление и теперь только толкаю Моней.
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