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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:00

Пополнение через приложение с карты Моно

Тем, кому выскакивал отказ в форме "Корпоративная карта" выход такой - нужно ДВАЖДЫ разрешил в приложении Моно: до отказа - 3дс и сразу после - в форме монодс. Тогда все будет работать.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 701
З нами з: 23.07.18
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:Тем, кому выскакивал отказ в форме "Корпоративная карта" выход такой - нужно ДВАЖДЫ разрешил в приложении Моно: до отказа - 3дс и сразу после - в форме монодс. Тогда все будет работать.
Мне сразу блокируют ИБ и приложение. После звонка на горячку дают новый пароль. После очередной попытки потянуть Укрсибом- снова блокируют. Плюнул, оставил заявку на исправление и теперь только толкаю Моней.
lel
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 293 раз.
 
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  #<1 ... 1075107610771078
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