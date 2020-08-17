Slx написав:Тем, кому выскакивал отказ в форме "Корпоративная карта" выход такой - нужно ДВАЖДЫ разрешил в приложении Моно: до отказа - 3дс и сразу после - в форме монодс. Тогда все будет работать.
Мне сразу блокируют ИБ и приложение. После звонка на горячку дают новый пароль. После очередной попытки потянуть Укрсибом- снова блокируют. Плюнул, оставил заявку на исправление и теперь только толкаю Моней.
Зверніть увагу! У разі підключення SMS-сервісу в додатку "UKRSIB online" активується розширена послуга "Star inform+". Із тарифами можна ознайомитися в UKRSIB online або на веб-сайті банку.
Интересный такой лохотрон. Ультимативно услуга подключается через веб и приложение. Но другая услуга подключится только через чат и 729.
12.08 подключил старинформ и очень удивился когда мне написали, что моя карта подколючена к StarInform+. Вспомнив, что некто ту говорил про его бесплатный + я решил, что мне просто подфартило. АГА! На -15 грн подфартило. Снимутся в конце месяца, значит.
Для остальных, кто подключал СМС-информ ДО 4 августа (или когда там они ввелись) - узнайте не перевели ли вас на +! Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.
Якщо ви активізовуєте послугу через систему UKRSIB online, вам автоматично буде підключено Star Inform+. Якщо активізовуєте послугу через чат або через номер 729, у нас є змога активувати послугу Star Inform.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Зверніть увагу! У разі підключення SMS-сервісу в додатку "UKRSIB online" активується розширена послуга "Star inform+". Із тарифами можна ознайомитися в UKRSIB online або на веб-сайті банку.
Интересный такой лохотрон. Ультимативно услуга подключается через веб и приложение. Но другая услуга подключится только через чат и 729.
12.08 подключил старинформ и очень удивился когда мне написали, что моя карта подколючена к StarInform+. Вспомнив, что некто ту говорил про его бесплатный + я решил, что мне просто подфартило. АГА! На -15 грн подфартило. Снимутся в конце месяца, значит.
Для остальных, кто подключал СМС-информ ДО 4 августа (или когда там они ввелись) - узнайте не перевели ли вас на +! Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.
Якщо ви активізовуєте послугу через систему UKRSIB online, вам автоматично буде підключено Star Inform+. Якщо активізовуєте послугу через чат або через номер 729, у нас є змога активувати послугу Star Inform.
Прикольно Все банки стимулируют, или хотя бы пытаются, переход на дистанционные каналы. А в укрсибе, если хочешь делать без помощи отделения и горячки, - будь добр, доплати
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Зверніть увагу! У разі підключення SMS-сервісу в додатку "UKRSIB online" активується розширена послуга "Star inform+". Із тарифами можна ознайомитися в UKRSIB online або на веб-сайті банку.
Интересный такой лохотрон. Ультимативно услуга подключается через веб и приложение. Но другая услуга подключится только через чат и 729.
12.08 подключил старинформ и очень удивился когда мне написали, что моя карта подколючена к StarInform+. Вспомнив, что некто ту говорил про его бесплатный + я решил, что мне просто подфартило. АГА! На -15 грн подфартило. Снимутся в конце месяца, значит.
Для остальных, кто подключал СМС-информ ДО 4 августа (или когда там они ввелись) - узнайте не перевели ли вас на +! Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.
Якщо ви активізовуєте послугу через систему UKRSIB online, вам автоматично буде підключено Star Inform+. Якщо активізовуєте послугу через чат або через номер 729, у нас є змога активувати послугу Star Inform.
У меня тоже подобное было с СЕПом, только наоборот: в моб. приложении была комиссия, а в вебе - нет.