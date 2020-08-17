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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:00

Пополнение через приложение с карты Моно

Тем, кому выскакивал отказ в форме "Корпоративная карта" выход такой - нужно ДВАЖДЫ разрешил в приложении Моно: до отказа - 3дс и сразу после - в форме монодс. Тогда все будет работать.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:Тем, кому выскакивал отказ в форме "Корпоративная карта" выход такой - нужно ДВАЖДЫ разрешил в приложении Моно: до отказа - 3дс и сразу после - в форме монодс. Тогда все будет работать.
Мне сразу блокируют ИБ и приложение. После звонка на горячку дают новый пароль. После очередной попытки потянуть Укрсибом- снова блокируют. Плюнул, оставил заявку на исправление и теперь только толкаю Моней.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Меня кинули на 15 грн за StarInform+.

Зверніть увагу! У разі підключення SMS-сервісу в додатку "UKRSIB online" активується розширена послуга "Star inform+". Із тарифами можна ознайомитися в UKRSIB online або на веб-сайті банку.

Интересный такой лохотрон. Ультимативно услуга подключается через веб и приложение. Но другая услуга подключится только через чат и 729.

12.08 подключил старинформ и очень удивился когда мне написали, что моя карта подколючена к StarInform+. Вспомнив, что некто ту говорил про его бесплатный + я решил, что мне просто подфартило. АГА! На -15 грн подфартило. Снимутся в конце месяца, значит.

Для остальных, кто подключал СМС-информ ДО 4 августа (или когда там они ввелись) - узнайте не перевели ли вас на +!
Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.

Якщо ви активізовуєте послугу через систему UKRSIB online, вам автоматично буде підключено Star Inform+. Якщо активізовуєте послугу через чат або через номер 729, у нас є змога активувати послугу Star Inform.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:07

Slx

Т.е. СЭП с ньюкард через веб-версию укрсибонлайн платный?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:07

  Slx написав:Меня кинули на 15 грн за StarInform+.

Зверніть увагу! У разі підключення SMS-сервісу в додатку "UKRSIB online" активується розширена послуга "Star inform+". Із тарифами можна ознайомитися в UKRSIB online або на веб-сайті банку.

Интересный такой лохотрон. Ультимативно услуга подключается через веб и приложение. Но другая услуга подключится только через чат и 729.

12.08 подключил старинформ и очень удивился когда мне написали, что моя карта подколючена к StarInform+. Вспомнив, что некто ту говорил про его бесплатный + я решил, что мне просто подфартило. АГА! На -15 грн подфартило. Снимутся в конце месяца, значит.

Для остальных, кто подключал СМС-информ ДО 4 августа (или когда там они ввелись) - узнайте не перевели ли вас на +!
Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.

Якщо ви активізовуєте послугу через систему UKRSIB online, вам автоматично буде підключено Star Inform+. Якщо активізовуєте послугу через чат або через номер 729, у нас є змога активувати послугу Star Inform.

Прикольно :)
Все банки стимулируют, или хотя бы пытаются, переход на дистанционные каналы.
А в укрсибе, если хочешь делать без помощи отделения и горячки, - будь добр, доплати :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Комісія у карткових пакетах: щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування рахунків у євро та доларах США

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411570/
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:Меня кинули на 15 грн за StarInform+.

Зверніть увагу! У разі підключення SMS-сервісу в додатку "UKRSIB online" активується розширена послуга "Star inform+". Із тарифами можна ознайомитися в UKRSIB online або на веб-сайті банку.

Интересный такой лохотрон. Ультимативно услуга подключается через веб и приложение. Но другая услуга подключится только через чат и 729.

12.08 подключил старинформ и очень удивился когда мне написали, что моя карта подколючена к StarInform+. Вспомнив, что некто ту говорил про его бесплатный + я решил, что мне просто подфартило. АГА! На -15 грн подфартило. Снимутся в конце месяца, значит.

Для остальных, кто подключал СМС-информ ДО 4 августа (или когда там они ввелись) - узнайте не перевели ли вас на +!
Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.

Якщо ви активізовуєте послугу через систему UKRSIB online, вам автоматично буде підключено Star Inform+. Якщо активізовуєте послугу через чат або через номер 729, у нас є змога активувати послугу Star Inform.
У меня тоже подобное было с СЕПом, только наоборот: в моб. приложении была комиссия, а в вебе - нет.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:31

  Вкладчик1234 написав:Прикольно :)
Все банки стимулируют, или хотя бы пытаются, переход на дистанционные каналы.
А в укрсибе, если хочешь делать без помощи отделения и горячки, - будь добр, доплати :)


меня больше бесит "виникла заборгованисть, но если чо, не обращайте внимания"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:31

  Alien написав:
  Hack-Stock написав:стар информ - бесплатно, стар информ+ - 15 грн и как понять, шо у меня подключено?
підключити, дочекатись 1 числа та взнати :). А якщо серйозно - "плюс" я так розумію до звичайної нью-кард не підключається

А шо є незвичайні?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:53

Slx
А как написано у вас в мобильном приложении там где sms сервис?
У меня там написано:
Star Inform подключён на номер
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