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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:34

  Amid написав:Slx

Т.е. СЭП с ньюкард через веб-версию укрсибонлайн платный?

Бесплатный, смотрите тарифы карты (пункт 7.4.3) https://my.ukrsibbank.com/common/upload/New_card_tariffs.pdf
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 18 сер, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.

Вы уверены? У меня по этой ссылке открывается тарифы для отделения: комиссия 1% за сэпку через отделение, 12 грн. за внутрибанк через отделение, 8 грн. за перевод на свой счет по постоянному поручению через отделение.
Bosstone
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 21.04.10
Подякував: 633 раз.
Подякували: 190 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:47

Мне вчера к новой нью карте прдключился старинформ+ (по пришедшей смс-ке). Значит нужно его отключить и через приложение повторно подключиться?
demichh
 
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