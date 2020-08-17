УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:34
Amid написав: Slx
Т.е. СЭП с ньюкард через веб-версию укрсибонлайн платный?
Бесплатный, смотрите тарифы карты (пункт 7.4.3)
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/New_card_tariffs.pdf
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Bosstone
в Вів 18 сер, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
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Додано: Вів 18 сер, 2020 19:42
Slx написав:
Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.
Вы уверены? У меня
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открывается тарифы для отделения: комиссия 1% за сэпку через отделение, 12 грн. за внутрибанк через отделение, 8 грн. за перевод на свой счет по постоянному поручению через отделение.
Bosstone
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Додано: Вів 18 сер, 2020 19:47
Мне вчера к новой нью карте прдключился старинформ+ (по пришедшей смс-ке). Значит нужно его отключить и через приложение повторно подключиться?
demichh
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