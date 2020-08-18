Бесплатный, смотрите тарифы карты (пункт 7.4.3)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:34
Бесплатный, смотрите тарифы карты (пункт 7.4.3)
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 18 сер, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вы уверены? У меня
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:47
Мне вчера к новой нью карте прдключился старинформ+ (по пришедшей смс-ке). Значит нужно его отключить и через приложение повторно подключиться?
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:02
demichh я полчаса назад отключил смс информирование и попросил подключить его через чат чтобы было стар-информ обычный (без плюса). В чате сначала прислали ссылку для удаленной активации, но потом ее отозвали с припиской - дословно: "Проверили информацию дополнительно. По тарифному предложению Нью-Кард комиссия за смс отсутствует, то то есть можно подключать Стар-информ+". По ходу гарячка не в курсе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:20
У всех так написано. Узнать можно только через горячку или чат. Насколько я понимаю - те, кто подключил до начальных чисел августа сидит на "без +". Но я бы сам спросил про свой счет.
Нет, не уверен. Я просто вижу вот это на сайте и действительно, это только в отделении. испугался
В любом случае, Укрсиб решил добавить грязную банковщину, облажив "налогом" все или почти все. Особенно валютные карты если такие кто открыл. Так же смешно про Ощадный счет - там одни мины на все.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:52
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:27
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:38
velvet це усе звичайно гарно якби не одне але... В тарифах new card вiд учора є п.13.2 це безкоштовний стар-iнформ без плюса та п.13.3 а це вже стар-iнформ-плюс за грошi. Тому пiдтримцi довiри мало ;(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Яша, вашим способом включится услуга +. Вы бы хоть читали бы до конца, что сами же выдали.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:16
похоже поддержка читает этот форум,т.к. недавно сами прислали уточнение
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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