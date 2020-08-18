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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1077107810791080>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:34

  Amid написав:Slx

Т.е. СЭП с ньюкард через веб-версию укрсибонлайн платный?

Бесплатный, смотрите тарифы карты (пункт 7.4.3) https://my.ukrsibbank.com/common/upload/New_card_tariffs.pdf
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 18 сер, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.

Вы уверены? У меня по этой ссылке открывается тарифы для отделения: комиссия 1% за сэпку через отделение, 12 грн. за внутрибанк через отделение, 8 грн. за перевод на свой счет по постоянному поручению через отделение.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:47

Мне вчера к новой нью карте прдключился старинформ+ (по пришедшей смс-ке). Значит нужно его отключить и через приложение повторно подключиться?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:02

demichh я полчаса назад отключил смс информирование и попросил подключить его через чат чтобы было стар-информ обычный (без плюса). В чате сначала прислали ссылку для удаленной активации, но потом ее отозвали с припиской - дословно: "Проверили информацию дополнительно. По тарифному предложению Нью-Кард комиссия за смс отсутствует, то то есть можно подключать Стар-информ+". По ходу гарячка не в курсе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:20

  velvet написав:Slx
А как написано у вас в мобильном приложении там где sms сервис?
У меня там написано:
Star Inform подключён на номер

У всех так написано. Узнать можно только через горячку или чат. Насколько я понимаю - те, кто подключил до начальных чисел августа сидит на "без +". Но я бы сам спросил про свой счет.
  Bosstone написав:
  Slx написав:Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.

Вы уверены? У меня по этой ссылке открывается тарифы для отделения: комиссия 1% за сэпку через отделение, 12 грн. за внутрибанк через отделение, 8 грн. за перевод на свой счет по постоянному поручению через отделение.

Нет, не уверен. Я просто вижу вот это на сайте и действительно, это только в отделении. испугался
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В любом случае, Укрсиб решил добавить грязную банковщину, облажив "налогом" все или почти все. Особенно валютные карты если такие кто открыл. Так же смешно про Ощадный счет - там одни мины на все.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:52

  Flamingo написав:demichh я полчаса назад отключил смс информирование и попросил подключить его через чат чтобы было стар-информ обычный (без плюса). В чате сначала прислали ссылку для удаленной активации, но потом ее отозвали с припиской - дословно: "Проверили информацию дополнительно. По тарифному предложению Нью-Кард комиссия за смс отсутствует, то то есть можно подключать Стар-информ+". По ходу гарячка не в курсе

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Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:27

Яша
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:38

velvet це усе звичайно гарно якби не одне але... В тарифах new card вiд учора є п.13.2 це безкоштовний стар-iнформ без плюса та п.13.3 а це вже стар-iнформ-плюс за грошi. Тому пiдтримцi довiри мало ;(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Яша, вашим способом включится услуга +. Вы бы хоть читали бы до конца, что сами же выдали.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:16

  Alien написав:velvet це усе звичайно гарно якби не одне але... В тарифах new card вiд учора є п.13.2 це безкоштовний стар-iнформ без плюса та п.13.3 а це вже стар-iнформ-плюс за грошi. Тому пiдтримцi довiри мало ;(

похоже поддержка читает этот форум,т.к. недавно сами прислали уточнение
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Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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