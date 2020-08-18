Додано: Вів 18 сер, 2020 20:20

velvet написав: Slx

А как написано у вас в мобильном приложении там где sms сервис?

У меня там написано:

Star Inform подключён на номер А как написано у вас в мобильном приложении там где sms сервис?У меня там написано:Star Inform подключён на номер

Bosstone написав: Slx написав: Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн. Так же знайте, что в тарифах вебморды перевод СЕП на счет в другом банке - 1%, на счет в укрсибе - 12 грн. На свой счет - 8 грн.

Вы уверены? У меня по этой ссылке открывается тарифы для отделения: комиссия 1% за сэпку через отделение, 12 грн. за внутрибанк через отделение, 8 грн. за перевод на свой счет по постоянному поручению через отделение. Вы уверены? У меняоткрывается тарифы для отделения: комиссия 1% за сэпку через отделение, 12 грн. за внутрибанк через отделение, 8 грн. за перевод на свой счет по постоянному поручению через отделение.

это только в отделении.

У всех так написано. Узнать можно только через горячку или чат. Насколько я понимаю - те, кто подключил до начальных чисел августа сидит на "без +". Но я бы сам спросил про свой счет.Нет, не уверен. Я просто вижу вот это на сайте и действительно,испугалсяВ любом случае, Укрсиб решил добавить грязную банковщину, облажив "налогом" все или почти все. Особенно валютные карты если такие кто открыл. Так же смешно про Ощадный счет - там одни мины на все.