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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже веду переписку с банком в чате, пишут что не правильно дали информацию Velvet. Мне пишут в чате что подключена услуга +, но пишут в чате, что в нашем тарифе обе услуги с одинаковой комиссией, т.е. без нее. И можно отключить расширенную и подключить услугу лишь по карте...Такой вот ответ...
Востаннє редагувалось Triton в Сер 19 сер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:26
Яше никто никакую информацию не давал, он прислал скрин сообщения, которое приходит автоматом когда выбираешь в чате тему обращения:"Подключение и отключение услуги смс информирования"
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Додано: Сер 19 сер, 2020 00:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я через чат отключил Inform+ и поключили Inform без +.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Сер 19 сер, 2020 07:56
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