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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1077107810791080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уже веду переписку с банком в чате, пишут что не правильно дали информацию Velvet. Мне пишут в чате что подключена услуга +, но пишут в чате, что в нашем тарифе обе услуги с одинаковой комиссией, т.е. без нее. И можно отключить расширенную и подключить услугу лишь по карте...Такой вот ответ...
Востаннє редагувалось Triton в Сер 19 сер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Triton
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:26

  Triton написав:Уже веду переписку с банком в чате, пишут что не правильно дали информацию Яше. Мне пишут в чате что подключена услуга +, но пишут в чате, что в нашем тарифе обе услуги с одинаковой комиссией, т.е. без нее. И можно отключить расширенную и подключить услугу лишь по карте...Такой вот ответ...

Яше никто никакую информацию не давал, он прислал скрин сообщения, которое приходит автоматом когда выбираешь в чате тему обращения:"Подключение и отключение услуги смс информирования"
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я через чат отключил Inform+ и поключили Inform без +.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 07:56

  Slx написав:Яша, вашим способом включится услуга +. Вы бы хоть читали бы до конца, что сами же выдали.
ппц.. я как раз дочитал. это скрин шаблона. в чате мне ответили, что подключен страинформ и я решил ничего не трогать в настройках.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:48

Поддержка признала что вчера геала беса. Уже подключают без проблем на без плюса
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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