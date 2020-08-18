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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже веду переписку с банком в чате, пишут что не правильно дали информацию Velvet. Мне пишут в чате что подключена услуга +, но пишут в чате, что в нашем тарифе обе услуги с одинаковой комиссией, т.е. без нее. И можно отключить расширенную и подключить услугу лишь по карте...Такой вот ответ...
Востаннє редагувалось Triton в Сер 19 сер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:26
Яше никто никакую информацию не давал, он прислал скрин сообщения, которое приходит автоматом когда выбираешь в чате тему обращения:"Подключение и отключение услуги смс информирования"
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Додано: Сер 19 сер, 2020 00:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я через чат отключил Inform+ и поключили Inform без +.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Сер 19 сер, 2020 07:56
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:48
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:12
Я решил от греха подальше подстраховаться. Тем более не сложно же написать в чат и потом кликнуть по присланной ссылке. Но теперь у меня есть офи.ответ горячки что у меня стар информ без плюса
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:30
Зачем Вы его отключали и включали? Можно же было просто в чате уточнить что подключено на данный момент.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ПоОЦеЭрил чуток. Мона копипастить
< Чат: Счета и карты
со вчерашнего дня вступили новые тарифы
по карте NewCard,
и там в п.13.2 предусмотрено,
что Старинформ обычный бесплатен,
а в п. 13.3 предусмотрено,
что Старинформ с плюсом -- платный.
Поэтому прошу принять заявку
на подключение Старинформ ОБЫЧНОГО
(без плюса) через чат.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:34
А кто отключал, а потом через 3 мес опять подключал, то ШО у него сейчас?
... делайте хоть что-нибудь!
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