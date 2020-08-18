Додано: Сер 19 сер, 2020 00:20

Уже веду переписку с банком в чате, пишут что не правильно дали информацию Velvet. Мне пишут в чате что подключена услуга +, но пишут в чате, что в нашем тарифе обе услуги с одинаковой комиссией, т.е. без нее. И можно отключить расширенную и подключить услугу лишь по карте...Такой вот ответ...

Востаннє редагувалось Triton в Сер 19 сер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.