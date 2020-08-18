velvet написав:Flamingo написав:
Я решил от греха подальше подстраховаться. Тем более не сложно же написать в чат и потом кликнуть по присланной ссылке. Но теперь у меня есть офи.ответ горячки что у меня стар информ без плюса
Зачем Вы его отключали и включали? Можно же было просто в чате уточнить что подключено на данный момент.
Ну хотя бы потому, что горячка вчера гнала беса и писала что оба информа для нью-кардов по тарифам бесплатны. Если они только от нас узнают об изменении тарифов, я не очень уверен, что они смогут отличить информы с плюсом и без. Поэтому лучше подстраХЕРится чтобы поиметь их подтверждение, что подключение без плюса сделали именно они.