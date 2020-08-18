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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?

Я решил от греха подальше подстраховаться. Тем более не сложно же написать в чат и потом кликнуть по присланной ссылке. Но теперь у меня есть офи.ответ горячки что у меня стар информ без плюса

Зачем Вы его отключали и включали? Можно же было просто в чате уточнить что подключено на данный момент.

Ну хотя бы потому, что горячка вчера гнала беса и писала что оба информа для нью-кардов по тарифам бесплатны. Если они только от нас узнают об изменении тарифов, я не очень уверен, что они смогут отличить информы с плюсом и без. Поэтому лучше подстраХЕРится ;) чтобы поиметь их подтверждение, что подключение без плюса сделали именно они.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:43

Flamingo очень часто на фоурме проскакивало, что горячка у сиба ниже среднего, они и про оплаты в инете не в курсе и много чего другого
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